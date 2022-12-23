Ordu’nun Fatsa ilçesinde anaokulu öğrencileri, postaneden yakınlarına yılbaşı tebrik kartı gönderdiler.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde anaokulu öğrencileri, postaneden yakınlarına yılbaşı tebrik kartı gönderdiler.

Fatsa Anaokulu öğrencileri, postaneden yakınlarına yılbaşı tebrik kartı gönderdi. Öğretmenleriyle birlikte postaneye giden Fatsa Anaokulu öğrencileri, teknoloji karşısında unutulmaya yüz tutan mektup, tebrik kartı ve kartpostalları hazırladıkları zarflara koyarak ailelerine yolladılar.

Minik öğrenciler teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar ve cep telefonları ile bayram ve yılbaşı kutlamalarının yapıldığını belirterek, bu yılbaşında yakınlarına ve ailelerine tebrik kartı yollayarak sürpriz yaptıklarını söylediler.

Minik öğrencileri şubeye götüren Fatsa Anaokulu Müdürü Birol Kılıç, "Bayram, yılbaşı ve özel günlerde kutlamaların cep telefonu mesajları ile elektronik postalarla yapılması sonucu duyguların ifadesi için kullanılan mektuplar, tebrik kartları ve kartpostallar teknolojiye yenik düştü. Geçmişin haberleşme aracı olarak kullanılan, kentlerin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostalların kullanımı artık yok denecek kadar az. Eskiden herkes özel günlerde postacıların yolunu gözler, onlara maniler hazırlardı. Ama yeni nesil bu eski güzelliklerden mahrum. Biz öğrencilerimize ve ailelerine bu nedenle bir nostalji yaşatmak istedik. Öğrencilerimiz hazırladıkları tebrik kartlarını, kartpostallarını ve mektuplarını ailelerine posta yoluyla gönderdiler" dedi.