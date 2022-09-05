2022-2023 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler sınıflarında yerlerini aldı. Malatya’da miniklerin okula ilk adım günü heyecanları dikkatlerden kaçmadı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler sınıflarında yerlerini aldı. Malatya’da miniklerin okula ilk adım günü heyecanları dikkatlerden kaçmadı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin’in eşi Öğretmen Ebu Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, uyum eğitimi çerçevesinde okula başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret ettiler.

Şahin ve Özdemir, Mehmet Emin Bitlis İlkokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ebu Şahin ve Hatice Özdemir, öğrenciler ile yakından ilgilenerek öğrencilerin heyecanlarını paylaştılar. Öğrencileri sınıflarında ziyaret ettikten sonra öğretmenler ile bir araya gelerek öğretmenlerle bir süre sohbet eden Şahin ve Özdemir, istişarelerde bulundular.

Hatice Özdemir yaptığı açıklamada, eğitimin önemine dikkat çekerek, "Yeni eğitim öğretim yılımızın el ele, omuz omuza, yürek yüreğe güzel bir şekilde geçmesini temenni ederim. Rabbim bizlere vatanımız için hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eder inşallah" dedi.

Ebu Şahin ise öğretmenlik mesleğinin önemine temas ederek, " 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimizin emeği, hakkı ödenmez. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle başarılar diliyorum" diye konuştu.