Keçiören Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde ‘7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi Yüzme Yarışları’ Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde ‘7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi Yüzme Yarışları’ Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde ‘7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi Yüzme Yarışları’ Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. 36 kulüp ve 517 sporcunun yarıştığı özel yüzme turnuvasında minik yüzücüler kıyasıya rekabet içinde birincilik için mücadele ettiler. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok takdim etti.

“Onların mutluluğu paylaşıyor ve tebrik ediyoruz”

Başkan Altınok, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve spor tesislerinin birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını da belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“18 yıl önce yaptığımız, dünya yüzme olimpiyatlarının yapılacağı standartların üzerinde olan Keçiören Olimpik Yüzme Havuzumuz, binlerce gencimizin, sporcumuzun yüzdüğü, yüzme öğrendiği harika bir tesis. Yüzme Federasyonumuzun turnuvaları, elemeleri burada yapılıyor. Olimpik yüzme havuzu, yarı olimpik yüzme havuzu, 5 metrelik atlama kuleleri ile muhteşem bir eser. Sevincimiz şu, bugün 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi münasebetiyle Ankara’daki 36 kulübümüzden 7-8 yaş grubu toplam 517 sporcunun katıldığı yüzme şampiyonası vardı. Geleceğimiz, çocuklarımızın sevinçlerini, mutluluklarını gözlerinde gördük. Onları geleceğe en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde hazırlıyoruz. Sağlıklı toplum bu çocuklarımızla gelişecek ve aralarından nice Avrupa ve dünya şampiyonu çıkacak. Ülkemize böyle bir amiral gemisi yüzme havuzu kazandırdığımız için biz de onların mutluluğu paylaşıyor ve tebrik ediyoruz.”