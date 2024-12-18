Ordu’nun Ünye ilçesinde 12-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası amacıyla Gölevi Anaokulu öğrencileri, yöresel kıyafetleriyle Yerli Malı Haftasını kutladı.

Gölevi Anaokulu Minik Bilginler Sınıfı öğrencileri yöresel kıyafetleriyle Türkiye’nin dört bir köşesinde yetiştirilen ürünleri tanıma fırsatı buldu. Minik öğrenciler öğretmenlerinin eşliğinde hamur açtı, sarma sardı, yer sofrası kurdu. Düzenlenen etkilikte miniklere yerli malı üretimi ve kullanımı konusunda bilinçlenmenin, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemi anlatıldı.

“Öğrencilerimize hem yöresel kıyafetleri, hem de yerli ürünlerimizi gösterdik”

Gölevi Anaokulu öğrencilerine Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle yöresel kıyafetlerle yerli ürünleri tanıtmayı amaçlarını ifade eden Minik Bilginler Sınıfı Öğretmeni Elvan Tülü, “Şimdi biz her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlamalarımızı okulumuzda yapıyoruz. Okullarda çocuklarımız yerli malı ve ürünlerinin tüketimini öğretirken aynı zamanda tutumlu ve tasarruflu olma bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Gölevi Anaokulu öğretmenleri olarak yerli malının önemi vurgulanırken, tutumlu olmanın önemini çocuklara deneyimleştirme fırsatı sunuyoruz. Farklı yaş gruplarında yaptığımız sınıf içi etkinliklerle hem ülkemizin eşsiz coğrafyasında yetişen ürünlerimizi tanıdık, hem de yöresel kıyafetlerle arkadaşlarımıza getirdiğimiz yerli ürünlerimizi ikram ettik. İkram edilen yerli ürünlerimizi okul dışı etkinliği olarak barkot kuklaları hazırladık. Barkot kuklalarla çocuklarımız marketlere giderek kodumuzu bulmalarıyla yerli ürünleriyle beraber sınıfta arkadaşlarına sınıfta ikramlar yaptılar. Yerli malı kullanmanın ve milli üretimin önemi konusunda çocuklarımızda farkındalık amaçlamak için bu gibi etkinliklere çok önem veriyoruz” dedi.