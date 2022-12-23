Bitlis’in Tatvan ilçesindeki minik öğrenciler, istihdama katkı sağlayan tekstil fabrikasında üretime katılarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki minik öğrenciler, istihdama katkı sağlayan tekstil fabrikasında üretime katılarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Her yıl aralık ayında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Van Gölü İlkokulu idaresi, öğrencilerin yerli mallarının üretimini ve ihracatını yerinde görüp tecrübe edinmesi ve yerli mallarına verilen önemi kavraması için etkinlik düzenledi. Etkinlikte minikler yurt içi ve yurtdışına yerli tekstil ürünü pazarlaması yapan Beshan Tekstil Atölyesini gezdi. Hayatları boyunca unutamayacakları bir gün geçiren minikler, gezi sırasında tesis çalışanları tarafından kumaşın kesiminden paketlenmesine kadar tüm aşamalarını öğrendi. Giydikleri kıyafetlerin üretim aşamalarını öğrenen çocuklar, meraklı gözlerle işlerin yapımını izledi. Daha sonra çalışanlar tarafından ürünler hakkında bilgilendirilen minikler, üretilen yerli ürünlerin katlanması ve paketlemesine yardımcı oldu.

Yerli üretimi yerinde öğrenen minikler, hatıra fotoğrafının ardından fabrikadan memnun ayrıldı.

Ülkede yerli üretimin çocuklara teşvik edilmesi gerektiğini belirten Van Gölü İlkokul Müdürü Şahin Ballıkaya, “Yerli malı denince aklımıza okulda herkesin evinden imece usulüyle bir miktar yiyecek, içecek, meyve, çerez, sebze getirerek güzel bir etkinlik yapıp geçirdiği ve çocukluğumuzdan beri hafızalarımızda yer edinen bir hafta olarak hatırlanmakta. Okulumuzun 4/A sınıfı Öğretmeni Mesut Bey’in ‘bu sene değişik bir etkinlik yapalım, öğrencilerimizi bir yerli üretim fabrikasına götürelim’ teklifiyle farklı bir etkinlik yapmak istedik. Ülkemizde son dönemlerde yerli arabamız TOGG piyasaya çıkmak üzere ve yerli sanayide bayağı bir yol kat ettik. Yerli savunma sanayimiz bayağı bir gelişti. Hatta dünyaya ihracat yapacak seviyeye geldik. Yerli üretimimizin bu denli revaçta olduğu bir süreçte biz de öğrencilerimizi ilçemizde bulunan bir yerli üretim fabrikasına getirerek, iş başında üretimin nasıl yapıldığını yaşayarak görmelerini istedik. Bu etkinlikte bize kapılarını açan işletme sahibi Besim Demirkan Bey’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tekstil atölyesini gezen miniklerin çok mutlu olduklarını söyleyen İşletme sahibi Besim Demirkan da, “Şahin Hoca, öğrencilerin imalathanede ne yapıldığını görmeleri ve öğrenmeleri için bize bir teklifte bulundu. Bizler de seve seve bu teklifi kabul ettik. Çocuklarımız gelip

atölyeyi, fabrikayı gezdiler. Çocuklar, birinci aşamanın kumaştan başladığını, daha sonra dikimden ütüye kadar her şeyi gördüler. Çocuklar gayet mutlu oldu. Biz de onları burada ağırlamaktan çok mutluluk duyduk. Geldikleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kıyafetlerin nasıl yapıldığını aşama aşama öğrendiğini dile getiren Yusuf Göksu adlı öğrenci, “Yerli malı dolayısıyla hocamız bizi tekstile getirdi. Çok güzeldi ve kumaşları öğrendik. Sonra kartonla katlama yaptık” diye konuştu.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nın sadece yemek yemek olmadığını ifade eden Nisanur Avaz adlı öğrenci ise “Öğretmenimiz yerli malı yapmak yerine bizi bu tekstile getirdi. Üstümüzdeki kıyafetlerin nasıl yapıldığını öğrendik. Mesela aşama aşama bunları öğrendik. Paketleme yaptık ve elbiseleri katladık. Bu şekilde üzerimizdeki elbiselerin nasıl yapıldığını öğrendik. Yerli malı sadece yemek getirip yemek değil. Ülkemizde olan şeyleri öğrenmek, yerli şeyleri öğrenmek gerekiyor” şeklinde konuştu.