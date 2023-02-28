Daha önce sadece ortaokul ve lise öğrencilerinin faydalanabildiği ücretsiz yemek uygulamasında, ana sınıflı, ana okullu minikler de unutulmadı.

Daha önce sadece ortaokul ve lise öğrencilerinin faydalanabildiği ücretsiz yemek uygulamasında, ana sınıflı, ana okullu minikler de unutulmadı.

1. Kalkınma Planı ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan ücretsiz yemek uygulaması çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren anaokulu ve ana sınıflarındaki tüm öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlandı.

Okul mutfaklarında hijyen kuralları göz önünde bulundurularak hazırlanan yemeklerle çocukların karınları doyarken, okul mutfağı olmayan okulların yemekleri ise meslek liseleri ve öğretmenevi mutfaklarında pişirilerek, hazır hale getiriliyor. Karınları doymayan çocuklar, istedikleri kadar hazırlanan yemekten yiyebiliyorlar.

75. Yıl Anaokulu müdür yardımcısı Rıza Koçak, ücretsiz yemek uygulamasının eğitimde fırsat eşitliği açısından önemine değinerek, yemeklerin hazırlık aşamasından bahsetti. Yemeklerin okul mutfağında hazırlandığını söyleyen Koçak, yemeklerde paketli ve hazır gıda kullanmadıklarını aktararak, "Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu okul öncesi eğitimde ücretsiz yemek uygulaması, 20 Şubat itibariyle okulumuzda da uygulamaya alınmıştır. 162 öğrenciye hizmet vermekteyiz, ikili eğitim yapmaktayız. Çocuklarımıza her gün taze meyve ve sebzeler eşliğinde hazır, paketli gıda kullanmadan yemek vermeye özen gösteriyoruz. Bu eğitimde fırsat eşitliği içinde önemli bir uygulama. Eğitimciler olarak destekliyoruz. Kullandığımız ürünlerin tamamı denetlenebilir, hazır ürünler değil. Kendi mutfağımızda işlenebilir ürünler kullanıyor, bunlara dikkat ediyoruz" dedi. Karınları doyan minikler ise yedikleri yemekten memnun kaldıklarını belirterek, yemekleri sevdiklerini söylediler.