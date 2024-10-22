Çayırova Belediyesi Atatürk Çocuk Kulübü’nde eğitim gören minikler, velileriyle birlikte turşu kurdu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de bu güzel etkinlikte öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Miniklerin turşu kurmasına yardım eden, velilerle de sohbet eden Başkan Çiftçi, deneyimleyerek öğrenmenin keyfine varan çocuklara da eşlik etmiş oldu. Kışlık turşularını Başkan Çiftçi ve aileleriyle birlikte kuran öğrenciler, etkinlikten büyük keyif aldı.

Çiftçi, "Çocuklarımız ve aileleriyle birlikte, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardık. Birlikte daha nice güzel hatıralar biriktireceğiz" dedi.