2023 Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda erkekler +60 kiloda Türkiye şampiyonu Kırklarelili sporcu Asaf Mert Kişmir oldu.

2023 Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda erkekler +60 kiloda Türkiye şampiyonu olan Kırklarelili sporcu Asaf Mert Kişmir ve kadınlarda 57 kiloda yedincilik elde eden Esma Nur Özcan’ı, Vali Birol Ekici tebrik etti.

Vali Ekici, sosyal medya hesabında yatığı paylaşımda “2023 Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Erkeklerde +60 kiloda Türkiye Şampiyonu olan İlimiz sporcusu Asaf Mert Kişmir’i ve Kadınlarda 57 kiloda 7. olan Esma Nur Özcan’ı gönülden tebrik ediyorum” diye ifade etti.