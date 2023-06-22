Türkiye Halter Federasyonu Minikler Türkiye Halter Şampiyonası Keçiören Naim Süleymanoğlu Spor Tesis gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 22 ilden 97 erkek, 68 kız sporcu katıldı. Şampiyonanın açılışı ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katılımıyla yapıldı. Toplam 165 sporcunun mücadele için hazır bulunduğu şampiyona öncesinde konuşan Başkan Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanlarından Kenan Nuhut için rahmet dileklerini ileterek, “2 gün önce rahmetli Rahman’a uğurladığımız Halter Federasyonu Başkanlığımızı yapmış olan, devletimize büyük hizmetler sunan ve halterin gelişmesine katkı sağlayarak, halterin ilgi odağı olmasında önemli çalışmalar yapan Kenan Nuhut’u rahmet anıyor, mekânının cennet olmasını diliyorum” dedi.

“Önce şampiyon olacağınıza inanmanız gerekiyor”

Şampiyonaya katılmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen minik haltercilere ve antrenörlere başarılar dileyen Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin her yerinden 22 ilinden gelen sporcu, antrenör ve kulüp yöneticilerine hoş geldiniz diyorum. Yarınlar sizin gençler. Bu spor salonumuzda namı diğer Herkül olan Naim Süleymanoğlu’nun ismini yaşatıyoruz. Naim Süleymanoğlu 10 yaşındayken Brezilya’da dünya şampiyonu oldu. Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında halterimizin ayrı bir yeri var. Geleceğin Nurcan Taylanları, Naim Süleymanoğulları sizler olacaksınız. Bu salonda Türk bayrağımızı dalgalandırmış İstiklal Marşımızı okutmuş, Türklerin gücünü gösteren sporcularımızın isimleri var. Ben de 2004 Atina Olimpiyatlarına gitmiştim. Halter Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydim. O zaman 3 tane altın madalya alındı. Gümüş ve bronz ile Türkiye bir tek halterde olimpiyatlarda altın madalya almıştı. Yani halterin ayrı bir yeri var. Önce şampiyon olacağınıza inanmanız gerekiyor. Atatürk ne diyor ‘Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı olanını severim.’ Spor yapan gençlerimiz sağlıklı gençlerimizdir, kötü alışkanlıklardan uzak duran gençlerimizdir, eğitim ve öğretim hayatında başarılı olan gençlerimizdir. Her birinize şampiyonada başarılar diliyorum. Hayatta olan haltercilerimize sağlık ve sıhhatler, rahmeti rahmana kavuşanlara da yüce rabbimden rahmet diliyorum.”

Başkan Altınok konuşmasının ardından yarışmayı bugün tamamlayan ve dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.