Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında çocuklara teorik ve parkur eğitimi veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında çocuklara teorik ve parkur eğitimi veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak haziran ayında faaliyete başlayan, Marmara Bölgesinin en büyük Trafik Eğitim Parkında 3 farklı yaş grubuna eğitimler veriliyor. Teorik eğitim ve parkur eğitimi olarak 2 farklı eğitim alan öğrenciler, eğitim sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazanıyor. 12 ilçeden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi okullar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Belediye sekmesinden elektronik olarak Trafik Eğitim Parkından eğitim randevusu talebi oluşturulabiliyor.

Okulların açıldığı eylül ayı itibariyle eğitim faaliyetleri yoğunlaşan Trafik Eğitim Parkında, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 5 seans eğitim veriliyor. Trafik Eğitim Parkı açıldığı günden bu yana 2 bin 100 öğrenciye trafik eğitimi verdi.