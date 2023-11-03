Malatya’nın Darende ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri evlerinde topladıkları eski eşyalardan müze oluşturdu.

Darende ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri evlerinde topladıkları 250 parça eski eşya ile müze oluşturdu.

4. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin koordinatörlüğü ile aile büyüklerinde alınan aralarında köstekli saat, yöresel elbiseler, bakır kaplar, lamba, eski paralar, kartpostallardan oluşturulan müzeyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, “Müze oluşturma fikriyle çocuklarımızın ufkunun gelişmesini sağlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma olmuş. Eserler çok güzel. Her okulda böyle bir çalışma olsa öğrencilerimiz için çok faydalı olur” diye konuştu.