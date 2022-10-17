Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı kültür sanat etkinliklerinde ‘Dört Kafalar Müzikali’ minik sanatseverlere sergilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı kültür sanat etkinliklerinde ‘Dört Kafalar Müzikali’ minik sanatseverlere sergilendi.

Tiyatro Roza tarafından sahnelenen ‘Dört Kafalar Müzikali’ kültür sanat dostu minik seyircilerle buluştu. 2 farklı seansta sahnelenen oyuna çocuk izleyiciler ve aileleri katıldı. Konuya ilişkin Sakarya büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehrimizde her ay farklı isimleri sanatseverler ile buluşturuyoruz. Sadece büyüklerimizi değil minik sanatsever dostlarımızı da düşünüyoruz. Tiyatro oyunumuza katılan tüm minik sanatseverlerimize teşekkür ediyoruz” denildi.