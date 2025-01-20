Kepez Belediyespor Kulübü tekvando branşı, anasınıfı öğrencilerine spor disipliniyle tanışma fırsatı sunan keyifli bir etkinlik düzenledi.

Sporu sevdirmek, sosyalleşmek ve eğlenceli etkinlik yapmak adına anasınıfı öğrencilerini tekvando salonuna davet eden Kepez Belediyespor Kulübü, miniklerin kalbini kazandı. Şahinevler Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Turgut Özal Spor Salonu’na davet edildi. Motorik beceri gelişimi hareketleri, göz koordinasyon çalışmasını oyun formatında yapan çocuklar, tekvandonun en temel tekme ve yumruk tekniklerini öğrendi. Tekvando branşına 6 yaşından itibaren kursiyer kabul ettiklerini belirten antrenör Derya Uyankaya, “Kulübümüzün yaz tatilinde düzenlediği spor okullarından daha fazla çocuğun yararlanmasını istiyoruz. En uzun tatillerini spor disiplini içinde verimli değerlendirmelerini arzuluyoruz” dedi.