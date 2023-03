Zonguldak’ta girişimci Halil İbrahim Yılmaz ve 25 kişilik ekibinin kurduğu fabrikada üretilen oyun evleri, kamelya ve oturma bankları ilgi görüyor. Miniklere yönelik hazırlanan oyun evi ise teknoloji bağımlılığından uzak tutacak.

Alaplı ilçesindeki OSB’de ahşap ürünlerin imalatını yapan Halil İbrahim Yılmaz ve ekibi, Zonguldak Sanayici ve İşadamları Derneği (ZONSİAD) tarafından düzenlenen Genel Ticaret Günleri’nde yer aldı. Açılan standın yanına kurulan oyun evi ise özellikle miniklerin ilgisini çekti. Çocuklara yönelik kamelya ve banklar da ürettiklerini anlatan Yılmaz, teknoloji bağımlılığını oyun eviyle yenmeyi amaçladıklarını anlattı. Türkiye’nin her yerine kurulumunu yaptıkları oyun evinin maliyetinin 50 bin lira olduğunu söyleyen Halil İbrahim Yılmaz, ürüne yoğun talep olduğunu belirtti. Pandemiyle birlikte e-ticarete başladıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle dedi:

"Üretim yerimiz Alaplı ilçesinde. OSB’den yer aldık, fabrikamızı büyütüyoruz. Çocuk oyun parkları ve kent mobilyalarının imalatını yapıyoruz. 25 personelimiz var. İnternetten Türkiye’nin her yerine satış yapıyoruz. Pandemi sürecinde e-ticarete başladık. Pandeminin bize kattığı şeyler de oldu, bizden götürdükleri de oldu. Ticaret pandemide e-ticarete döndü. Ondan sonra biz Zonguldak’ın dışındaki müşterimizin taleplerine cevap vermeye başladık. Farklı bir oyun evi modeli yaptık. Müşterimiz beğendi. Daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Normalde belediyeler, kaymakamlıklar ve milli parklarla ahşap olan her yerde çalışıyoruz. Fuarımız gerçekten güzel geçiyor. Epey yoğun ilgi ve talep var. İnşallah bu fuarların devamını bekliyoruz. Biz mahallelerde ve parklarda büyüdük. Şimdi artık çocuklar tablet ve telefonla büyüyor. Hatta Zonguldak Belediyesi’nin ’ekranla değil akranla büyüyün’ sloganı bile beni etkilemişti. Biz de böyle bir oyun evi tasarladık. Çocuk parklarına yöneldik. Şu an elimizde bir aylık işimiz var. Yoğun çalışmayla bir aylık siparişimiz var. Böyle bir oyun evinin maliyeti 50 bin lira. Hem teknolojiden uzak tutuyor hem de çocukların sağlığı ve gelişimi açısından güzel bir ürün."