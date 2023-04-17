Kepez Belediyesinin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin minik öğrencileri tekne oruçlarını tutup iftar yaptı.

Ramazan ayı çocukların kısa da olsa büyüklere benzer şekilde oruç tutabilmelerine güzel bir vesile oluyor. Kepez Belediyesinin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin minik öğrencileri de bu ayın güzelliğini tekne orucu tutarak yaşadı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin Sakarya Şubesi’nde tekne orucu tutan çocukların iftar sevincine ortak oldu. Başkan Tütüncü, "Çocuklar, Allah orucunuzu kabul etsin. Afiyet olsun" dedi.