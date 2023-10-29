Bozüyük’te minik öğrenciler tek yürek olarak ‘100’ rakamını yazıp bayrak açtı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı.

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nin minik öğrencileri, öğretmenlerinin desteği ile anlamlı bir çalışmaya imza attı. Okul bahçesinde bir araya gelen minik öğrenciler hep birlikte ‘100’ rakamını yazarak bayrak açtı. Drone ile de görüntülenen ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayan miniklerin etkinliği beğeni topladı. Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde ayrıca Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğretmenleri tarafından öğrencilere Atatürk hakkında bilgi verilerek Cumhuriyet’in önemi anlatıldı. Etkinlikler sırasında, minik öğrenciler marşlar söyleyerek şiirler okudular, Atatürk’ün ilke ve inkılâplarını öğrendiler. Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ve sevinçle kutlayan minikler öğretmenleri ile birlikte 8 adet Türk Bayrağı yaparak okul girişinde ‘Bayrak Sergisi’ hazırladılar.