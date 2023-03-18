Minik yürekler 18 Martta tarihi konuşturarak Şehitlerimizi andılar.

Uzundere İlçesinde Atatürk İlk / Orta Okulu Öğrencileri 18 Mart’a özel Orotoryo gösterisi düzenlediler. Öğretmenleri ile 2 haftalık çalışmanın ardından tarihimizi adeta yaşayarak dile getirdiler.

İzleyenleri duygulandıran gösteride yörede savaşmış ve şehit olmuş kahramanlar canlandırıldı.

1915 yılında Uzundere Çağlayan Mahallesi bölgesinde savaş esnasında su almaya giden 15 - 20 askerimiz Ruslar tarafından Şehit edilmiş, o dönemde köylüler tarafından bir Şehitlik oluşturulmuş ve oraya defnedilmişler. Ülkemizin tamamında yaşanan savaşlarda mücadele edip Şehit olmuş tüm insanların anısına düzenlenen programa çok sayıda ilçe sakini ve kurum amirleri katıldı. Programda duygulandıran anlar yaşandı. Hiç bir aksaklık olmadan rollerini layıkıyla yapan öğrenciler sanal kahramanlar ile değil, bu ülke için kanlarını ve canlarını seve seve veren gerçek kahramanlarımızı tanıyarak büyümenin mutluluğunu yaşadıkları gözlerinden okundu.

Atatürk İlk / Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Berna Sürül, “1915 yılında Çağlayan Mahallesinde 15 - 20 kadar askerimiz Şehit edildi. Bizde onlar anısına bir video hazırlayalım istedik, ardından da burada orotoryo sunumumuz oldu. Atatürk İlk ve Ortaokulu olarak onları anmak istedik. Onları Rahmet ve Minnetle anıyoruz, Zaten zor bir dönemden geçiyoruz, bu zor dönemleri tarihimizden bize ışık tutan kahramanlarımızdan güç alarak aşıyoruz. Bir kez daha Şehitlerimizi Rahmetle Anmak istedik, Ruhları şad olsun” dedi.