DÜZCE (İHA) – TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencileri, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette miniklere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

DÜZCE (İHA) – TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencileri, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette miniklere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ı ziyaret etti. Yılmaz ile sohbet eden minikler, sağlık beslenmenin önemi hakkında bilgiler aldı. Eğlenceli eğitimin ardından miniklere çeşitli hediyeler verildi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "İşimiz sağlık, gayretimiz çocuklarımızın mutluluğu. Öğrencilerimiz ziyaretime geldi. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza 112 ve sağlıklı beslenme konularında bilgiler verdik. Etkinlik çerçevesinde günümüzü güzelleştiren çocuklarımız ile sohbet ettik, birlikte balonlar uçurduk. TOKİ Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulu 1. sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri sayın Buket Ercan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi.