Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yalıtım malzemesinden el işçiliği ile yapılan dev maket uçakla minik öğrenciler deprem tatbikatı yaptı. Doktor ve hemşire kıyafetleri giyen öğrenciler, senaryo gereği uçakla deprem bölgesine hızlıca giderek yaralılara müdahale etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreşinde eğitim gören 2-6 yaş arasında öğrenciler deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla yüzlerde tebessüm bırakacak bir tatbikata imza attı. Senaryo gereği sağlık çalışanı olan minikler, deprem bölgesine uçakla giderek yaralılara müdahale etti. Sunum ile başlayan tatbikat yaralıların tedavisi ile son buldu. Minikler deprem tatbikatı yaptıklarını, sağlık çalışanı gibi giyindiklerini ve mutlu olduklarını söylediler.

Kreş Sorumlusu Yasemin Özkan, "Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreşinin 8 sınıfı ve 130 öğrencisi mevcut. Sadece kurum personeli çocuklarına hizmet veriyoruz. Uçağımız, karne etkinliğinde İngilizce projemiz için yapılmıştı. Bu projeyi 15 gün içinde yaptık. Uçakta çok güzel hâtıralarımız oldu. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar uçak maketi için ’nasıl bu kadar büyük bir şey yapıldı, buraya nasıl girdi’ diye düşüyorlar. Bugün yapılan tatbikatın amacı çocuklarımızda deprem bilincini, farkındalığını oluşturmaktı. Güzel bir iş çıkardık. Sivil savunma ekibimizden bir arkadaşımız anlatım yaptı" dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Suat Yıldız ise "Kreşteki çocukların ve eğitimcilerin katılımı ile çocuklarımıza afet bilinci ve kültürü oluşturmak adına drama eğitimi planladık. Bu etkinlikle çocuklara afet bilincini erken yaşta kazandırmayı amaçladık. Bu çalışma tamamen eğitimcilerin rehberliğinde hazırlandı. Emeği geçen eğitimcilere, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu.