Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri tüm hızıyla devam ederken her gün farklı bir branşta düzenlenen atölyeler yoğun ilgi görüyor.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri tüm hızıyla devam ederken her gün farklı bir branşta düzenlenen atölyeler yoğun ilgi görüyor.

Sanat ve kültür faaliyetlerde bulunarak ara tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmek isteyen çocuklar Sanatevi Atölyeleri’ndeki birbirinden güzel atölyelere katılarak kendilerini geliştirme imkânı buluyor. Ara tatil etkinliklerinde özel bireylere yönelik olarak düzenlenen Seramik Atölyesi’nde Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin ile birlikte keyifli dakikalar geçiren minikler büyük bir özenle kendi tasarımlarını oluşturdular ve tasarımlarını itina ile boyayarak renklendirdiler.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri Robotik Kodlama Atölyesi ile devam edecek.