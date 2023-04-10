HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de, “10 Nisan Polis Haftası” nedeniyle minik öğrenciler Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar’ı makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Sümbül Anaokulu öğrencileri, günün anısına İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar’a çiçek takdim ederek, tüm polislerin haftasını kutladılar. Minik öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırlayan İl Emniyet Müdürü Mete Pınar, minik öğrenciler ile yakından ilgilendi. Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar’ı makamında ziyaret eden minik öğrencilerle eğlenceli vakit geçirerek pamuk şekeri ve boya seti hediye etti.