Afyonkarahisar Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencileri tarafından ‘nükleer enerji santralleri olsun mu, olmasın mı?’ konulu münazara etkinliği düzenlendi.

Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencileri tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda münazara etkinliği düzenlendi. Fen Bilimleri Öğretmeni Yusuf Ziya Kumalar tarafından düzenlenen münazara da öğrenciler sevgi ve saygı çerçevesinde tartışarak kendi fikirlerini karşı gruba kabul ettirmeye çalıştı. Sokak röportajları ile halka da sorulan münazara konusu renkli görüntülere sahne oldu. Kumalar öğrencilerin araştırma, ekip çalışması gerçekleştirme ve topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçladıkları etkinliğin kıyasıya mücadele içerisinde geçtiğini ve jüri puanlaması sonucu ‘Nükleer Enerji Santralleri Olsun’ grubunun yarışmayı kazandığını aktardı.