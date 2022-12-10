Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ’Masal Saati’ etkinliğine katılan minikler, keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ’Masal Saati’ etkinliğine katılan minikler, keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirdi.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Merkez Kütüphanede gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara hayal gücünü artırma, dikkatini, hafızasını, dil becerisini ve kelime dağarcığını geliştirmek, onlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ‘Masal Saati’ etkinliği düzenlendi. 5-7 yaş grubundaki çocukların katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Masalları keyifle dinleyen minikler daha sonra boya kalemleri ile kağıtlara birbirinden güzel resimler çizdi.

Kültür, sanat ve eğitim alanında birçok çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için Merkezefendi Belediyesi olarak eğitici ve öğretici projeler üretmeye devam ediyoruz. Minik öğrencilerimizin okul hayatlarına ve eğitimine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesi de ’Masal Saati’ etkinliğimiz. Birbirinden güzel masalların keyifle okunduğu etkinlikte çocuklarımız eğlenirken öğrendi. Çocuklarımıza çeşitli masalların anlatıldığı etkinlikte miniklerin hayal güçlerini geliştirmesinde katkıda bulunuyoruz. Masalların anlatıldığı etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.