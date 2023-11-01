Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Kuvayi Milliye Karargahı Müzesi minik öğrencileri ağırladı. Toroslar Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Anaokulunun 3-6 yaş grubunda eğitim gören öğrenciler, Toroslar Kuvayı Milliye Karargahını ziyaret ederken, tarihe tanıklık etme fırsatı yakaladı.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde karargahı ziyaret eden minikler, milli mücadele dönemine ait fotoğraflar, belgeler ve eşyalarla donatılan binadaki eserleri, öğretmenlerinin rehberliğinde inceledi. Çocuklara ayrıca tarihi mirasın öneminden bahsedilirken olduğu ve sahip çıkılması gerektiği anlatıldı.

“Amacımız vatan, millet sevgisiyle yetişmiş bir nesil"

Ziyaret ile ilgili konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Birliğimizin, beraberliğimizin ve milli şuurumuzun bir sembolü olan Kuvayı Milliye Karargahımız, geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Kentimize kazandırdığımız karargâhımızda ata yadigârı tarihimizi yaşatmanın büyük gururu içerisindeyiz. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi karargâhımıza bekliyoruz” diye konuştu.