Bilecik’in Osmaneli ilçesinde karate eğitimlerini tamamlayan kursiyerler kuşak sınavını başarıyla geçti.

1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü tarafından açılan 5-15 yaş grubu arası minikler karate kursunu başarı ile tamamladı. Kursu bitiren miniklere kuşak töreni Osmaneli spor salonunda düzenlenen bir programla verildi. Törene katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin öğrencilerin kuşak heyecanına ortak olurken, sertifikalarını takdim etti.

“Karatecilerimiz gelecek için büyük umut vaad ediyor”

1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü karate takımı ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Başkan Münür Şahin, ”Değerli hocalarımızın özverili çalışmalarla karate sporunu ilçemizde gençlerimize ve çocuklarımıza sevdirmeleri ailelerinde desteğini sağlıyor. Karatecilerimiz gelecek için büyük umut vaad ediyor. Osmaneli’de çok yoğun ilgi gören Karate sporuna katılan sporcu sayısı her geçen gün artıyor. Osmaneli Belediyesi olarak her branşta Osmaneli için sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Karate de hedefimiz her Osmaneli gencine yakın dövüş sporlarını öğretmek” ifadelerini kullandı.