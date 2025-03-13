Mersin Anamur Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur’an Kurslarındaki öğrenciler, ’İyilik Haftası’ münasebetiyle ’İyilik Kumbarası’ hazırladı.

Anamur Müftülüğüne bağlı Akdeniz Camii Müberra Mert, Yunus Emre ve Değirmencikburnu 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, ’İyilik Kumbarası’ ile Ramazan ayının ruhunu yaşatıyor. Ramazan boyunca yaptıkları iyilikleri kağıda yazarak iyilik kumbarasına atan çocuklar, birçok hediyenin de sahibi olma şansı yakalıyor.

Öğrencilerin yaptıkları bu anlamlı proje için son derece memnun olduğunu ifade eden İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, "Yaşları küçük ama yürekleri büyük evlatlarımızı, onları yetiştiren kıymetli ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum" dedi.

’İyilik Kumbarası’ ile çocukların iyilik yapmaya teşvik edildiği bildirildi.