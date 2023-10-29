DÜZCE(İHA) – Düzce Bayram Turan Çetin Anaokulu öğrencileri Cumhuriyetin 100. yılını şarkı ve şiirlerle coşkuyla kutladı. 100. yılda Türk Bayrakları ve kıyafetleri ile kırmızı beyaza bürünen minik öğrenciler büyük bir heyecan ile unutulmaz anlar yaşadı.

Bayram Turan Çetin Anaokulu öğrencileri Cumhuriyet 100 yaşında etkinliğini neşe içinde kutladı. Ellerinde Türk Bayrakları ile Cumhuriyet şarkılarını söyleyerek dans eden minik öğrenciler unutamayacakları bir gün geçirdiler.

Okul Müdürü Serap Yamak ve öğretmenlerinin hazırladığı programda 100.yılı kutlayan minikler şiirler okuyarak ve dans ederek 100. yılı kutladı. Öğrenciler bayraklar ve ay yıldızlı balonlarla süslenen okullarında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek 100. yıl kutlamalarını ölümsüzleştirdi.