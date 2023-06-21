Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen teşvik yarışlarında 7-8 yaş kategorisinde 245 minik sporcu yüzmede kıyasıya mücadele etti. Yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Kartepe Şehit Mahmut Demirel Kapalı Yüzme Havuzu’nda iki gün süren teşvik yarışlarında 13 kulüpten 245 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere törenle ödülleri verildi. Yarışları takip eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Minik yüzücülerimiz bugün düzenlenen yarışmada suyun üzerinde harikaydı. Çocuklarımızı spora teşvik etmek adına gösterdiğimiz çabanın karşılık bulması bizlere en güzel motivasyon. Kocaeli genelinden 13 kulüp ve 245 sporcumuzun mücadele ettiği yarışmada dereceye girenlerin yanı sıra emek veren tüm yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.