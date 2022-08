Nevşehir Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübü (TJK) iş birliğinde düzenlenen ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ isimli proje çerçevesinde Kayaşehir’de at binen çocuklar unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Nevşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşta at sevgisini aşılamak için Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ isimli projeyi Nevşehir’de misafir etti. Etkinlik için Kayaşehir’de buluşan çocuklar uzman eğiticilerin kontrolünde diğer at ırklarına göre boyları küçük olan ‘Pony’ cinsi atlara bindi. Burada çocuklara at binme eğitimi ve teknikleri anlatıldı. Çocuklar ile aileleri eğlenceli bir gün geçirerek, unutamayacakları at binme tecrübesi yaşadı. Etkinlik sırasında Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerince çocuklar için yüz boyama etkinliği de yapıldı. İlk defa ata binecek olan Elifsu Özkan da heyecanlı olduğunu söyleyerek bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

Türkiye Jokey Kulübü görevlisi Adil Yıldız yaptığı açıklamada, “Türkiye Jokey Kulübü olarak çocuklara at sevgisini aşılamak için ’Güzel Atlar Diyarı’ Kapadokya’dayız. Çocuklarımız alışsın, at binmeyi öğrensin, at sevgisi yaşasınlar diye 2013 yılından beri Türkiye’nin illerini geziyoruz. Çocuklar yüzde doksan oranında seviyorlar. Kimisi inmek istemiyor, kimisi de sürekli binmek istiyor. Elbette korkan çocuklar da oluyor. Onları da mümkün olduğu kadar sevdirerek alıştırmaya çalışıyoruz” dedi.