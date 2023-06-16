Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Alanya Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası sona erdi. Minik kadınlar şampiyonu Antalya Kepez takımı olurken; minik erkekler şampiyonu Bursa Nilüfer Belediye oldu.

Minik Erkekler - Minik Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası’ nda 5 gün boyunca 42 takım Atatürk Spor Salonu ve 75. Yıl Spor Salonu’nda mücadele etti. Şampiyonanın ödül töreni Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kadınlarda birinci Antalya Kepez, ikinci Aksaray Belediye ve üçüncü Yalıkavak Spor Kulübü oldu. Erkeklerde ise birinci Bursa Nilüfer Belediye, ikinci İstanbul Beykoz ve üçüncü Ankara ODTÜ oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi İsmail Bayraktar ve yetkililer verdi.