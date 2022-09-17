Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik, Minikler Halter Türkiye Şampiyonası’nda Bilecik’i temsil eden ve Türkiye şampiyonu olan Bilecikspor Kulübü halter sporcusu Yağız Aldemir’i makamında ağırladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik, Minikler Halter Türkiye Şampiyonası’nda Bilecik’i temsil eden ve Türkiye şampiyonu olan Bilecikspor Kulübü halter sporcusu Yağız Aldemir’i makamında ağırladı.

Türkiye Halter Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan 2. Etap Minikler Türkiye Şampiyonası Konya’da gerçekleştirildi. Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen şampiyonada Bilecikspor Kulübü halter sporcusu Yağız Aldemir, 50 kiogram sıkletinde yarıştı. Minik sporcu toplamda 90 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi olan Yağız Aldemir’i göstermiş olduğu başarıdan dolayı makamında ağırlayan Müdür Yardımcısı Çelik, "Böyle başarılı gençlerin yetiştiğini görünce spora verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunu anlıyorum. İlçemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.