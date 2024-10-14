Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde okullarda çocuklara geri dönüşüm bilincinin aşılanması amacıyla verilen eğitimler ile çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Haliliye Belediyesi, sıfır atık projesi çerçevesinde çocuklara çevre bilincini aşılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirilen Sıfır Atık Projesinde geri dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Geri dönüşüm bilincini çocuklara aşılamayı hedefleyen temizlik işleri müdürlüğüne bağlı sıfır atik birimi, okullarda sıfır atik eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. Çocuklara atıkların geri dönüşüme kazandırılması için eğitim veren çevre mühendisleri, oyunlar, uygulamalı videolar ve kısa filmler ile miniklerin geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Okullara yerleştirilen geri dönüşüm ekipmanlarıyla uygulamalı eğitimin yanı sıra çeşitli oyunlar ile çocuklara çevre bilinci kazandırılıyor. Eğitim sonunda Göbeklitepe figürlü maskot ile şarkılar eşliğinde dans eden minikler, aldıkları eğitim ile hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Öte yandan, sıfır atık birimi tarafından yapılan açıklamada ise eğitimlerin periyodik olarak okullarda devam edeceği kaydedildi.