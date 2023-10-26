Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde anaokulu öğrencileri ’Gökyüzü Gözlem’ etkinliğinde güzel anlar yaşadılar.

Gölpazarı İsmail Kara Anaokulu’ndan Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle ’Gökyüzü Gözlem’ etkinliğinde güzel anlar yaşadılar. İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen’in de katıldığı etkinlik okulun bahçesinde düzenlendi. Mini öğrenciler Ay’ın üzerindeki kraterleri gözleri ile görme heyecanları görülmeye değerdi.

Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliklerin en kısa zamanda güneş ve diğer uyduları da yakından izleme yapılacak.