İlkokul öğrencilerinin ziyaret ettiği Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyenin geri dönüşüm ve atık yönetimi ile ilgili merak ettiği sorulara cevap verdi.

İlkokul öğrencilerinin ziyaret ettiği Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyenin geri dönüşüm ve atık yönetimi ile ilgili merak ettiği sorulara cevap verdi.

İlkokul öğrencilerini kapıda karşılayan Başkan Esen, öğrencileri makam odasında ağırladı. Öğrencilere, belediye başkanlığı görevini kısaca anlattıktan sonra öğrencilere söz veren Başkan Esen, miniklerden gelen soruları yanıtladı. Özellikle öğrencilerin geri dönüşüm ile ilgili merak ettiği soruları detaylı cevaplayan Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak atık yönetimi ve geri dönüşüm ile ilgili yaptıkları faaliyetleri anlattı. İnsanların günde ortalama 1 kilogram geri dönüştürülebilir atık birikmesini sağladığını belirten Başkan Esen, “Bu atıkların bazıları yağ, plastik, kıyafet vb. gündelik hayatta kullandığımız ve sonunda atık konumuna gelen ürünlerdir. İlçemizin belirli noktalarına koyduğumuz mobil atık getirme merkezlerinde biriken atıkları, ekiplerimiz yerinde ayrıştırıp geri dönüşüme gönderiyor. Bu şekilde hem doğayı koruyoruz hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz” dedi.

Misafir ettiği ilkokul öğrencilerinin sorularını yanıtlamaya devam eden Başkan Esen, öğrencilerden gelen ‘demokrasi nedir’ sorusuna anlamlı bir soru ile karşılık verdi. Esen’in, ‘Türkiye’ye demokrasiyi kim getirdi’ sorusuna öğrenciler hep bir ağzından ‘Mustafa Kemal Atatürk’ diye yanıt verdi. Demokrasinin, bir toplum için olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Başkan Esen, “Demokrasi, sizlerin oy kullanma hakkıdır. Yani ülkeyi kimin yöneteceğine sizlerin karar vermesidir. Bu yüzden demokrasi bir toplum için çok önemlidir. Demokrasi, insan hakları gibi konular belki sizler için henüz erken kavramlar ama bu konularla ilgili fikirleriniz yavaş yavaş oluşacak” diye konuştu. Öğrencilerle bir süre daha sohbet eden Başkan Esen, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirip miniklere hediye verdi.