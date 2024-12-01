Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret eden meraklı çocuklar, bilim-sanat eğitimleri, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları gibi birçok farklı branş ile tanıştı.

Esenyurtlu çocukları bilim ve sanata yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi, bu hafta kreşli minikleri ağırladı. Belediyenin kreşlerinde eğitim alan öğrenciler, ziyarette bilim ve sanatla dolu bir gün geçirdi. Merkezdeki akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, deney ve bilim atölyelerinde etkinlik yapan meraklı çocuklar, bu sayede ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanları tanıma fırsatı buldu.

Ziyarette çocuklara eşlik eden öğretmenler, öğrencilerin yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmesine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.