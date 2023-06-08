Sivas’ta ikinci sınıf öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için oyuncak kampanyası düzenledi. Öğrenciler, okulda gerçekleştirilen yardım kampanyasının ardından, en sevdikleri oyuncakları, yardıma muhtaç ailelerin çocukları için bağışladı.

Sivas Atatürk İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, ihtiyaç sahibi yaşıtları için oyuncak kampanyası düzenledi. İkinci sınıf öğrencileri, okulda düzenlenen yardım kampanyasının ardından, en sevdikleri oyuncakları, yardıma muhtaç yaşıtları için bağışladı.

Çocuklar, öğretmenleri nezaretinde topladıkları oyuncakları teslim etmek üzere Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret etti.

Yardıma muhtaç yaşıtlarına oyuncak yardımı toplamanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler bu anlamlı yardımlarıyla diğer öğrencilere de örnek oldu.