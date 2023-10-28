Sivas’ta minik öğrenciler ellerine aldıkları gazetelerle Cumhuriyetin ilanını duyurdu.

Sivas’ta Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde minik öğrenciler ellerine gazete alarak meydana indi. Cumhuriyetin ilanını duyuran minikler yoğun ilgi gördü. “ Yazıyor yazıyor Cumhuriyetin ilanı yazıyor” diye bağıran minikler izleyenleri bir asır öncesine taşıdı.

“Cumhuriyetin 100’üncü yılına erişmiş bir gazeteciyim”

Duayen gazeteci Sirer Doğan, yarım asırdır gazetecilik mesleğini sürdürdüğünü belirtip Cumhuriyetin 100. yılına erişmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Doğan, “Cumhuriyetin 100. yılına erişmiş bir gazeteciyim. Bu durumdan dolayı mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle çocukların gazete dağıtımı programında benim torunumda bulunuyor. Bunun mutluluğu ile birlikte Cumhuriyet insanı olmanın, Cumhuriyet genci olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah bunu daim etsin ve vatanımızı korusun” dedi

“Burada hocamızla beraber gazete dağıttık”

Baturalp Doğan, hocalarıyla birlikte gazete dağıttıklarını ifade edip, “Bugün burada hocamızla beraber gazete dağıttık. Gazeteleri "Yazıyor yazıyor Cumhuriyetin ilanını yazıyor" diye bağırarak dağıttık. Bu programda olduğum için mutluyum” diye konuştu.