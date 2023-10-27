Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Bostanbaşı İlkokulu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ortaklaşa düzenlenen ‘100. Kuruluş Yıldönümünde 100 Tohum Toprakla Buluşuyor ’ etkinliğine katılan çocuklar ektikleri tohumlarla geleceğe nefes oldular.

Yeşilyurt İlçesinde, 29 Ekim 1923 Tarihinde Ülkemizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilan edilen Cumhuriyetimizin 100’ncü Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine bir yenisi daha eklendi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Beylerderesi Şehir Parkının içerisinde faaliyete geçen Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Müzesinde düzenlenen ‘100’ncü Kuruluş Yıldönümünde 100 Tohum Toprakla Buluşuyor” etkinliği için hazırlanan 100 saksıya 100 tohum ekildi.

Etkinliğe, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Bostanbaşı İlkokulu İdarecileri ve Öğretmenleri ile öğrenciler katıldı. Okullarından servislerle alınarak Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Müzesine getirilen 100 öğrenci ilk olarak bölgede başka bir örneği olmayan müzenin içerisindeki uçak ve tankın yanı sıra diğer bölümlerde yer alan savaş aletleri ile rölyef uygulamalarını yakından incelediler.

Ellerindeki Türk Bayraklarıyla müzenin dört bir tarafını gezerek hem keyifli anlar yaşayan hem de askeri teçhisatlar hakkında bilgi edinen minik öğrenciler daha sonra kendileri için özel olarak ayarlanan masaların başına geçerek hazırlanan 100 saksıya 100 adet tohum ektiler.

Bostanbaşı İlkokulu öğrencilerinden Fatih Teke ile Fatma Kaya okudukları Cumhuriyet şiiriyle etkinliğe katılanların takdirini topladılar.

Cumhuriyetin 100’ncü Kuruluş Yıldönümüne yakışacak bir etkinliklerine bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için millet demektir, bağımsızlık demektir, istiklal ve istikbal demektir, vatan demektir, şanlı Türk Bayrağımızın göklerde ilelebet dalgalanması demektir, güçlü ve müreffeh yarınlar demektir. Ülke ve millet olarak Cumhuriyetimizin 100’ncü yaşını büyük bir gururla kutluyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak bu haftaya özel olarak düzenledikleri etkinliklere devam ettiklerini belirten Aslan, “Bostanbaşı İlkokulumuzun değerli yöneticileri ve öğretmenlerinin destekleriyle ‘100’ncü Kuruluş Yıldönümünde 100 Tohum Toprakla Buluşuyor’ adı altında güzel bir etkinlik düzenledik. Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Müzemizde gerçekleşen özel programa katılan 100 çocuğumuz hazırlanan 100 saksıya tohumları ekerek farkındalık oluşturdular. Şanlı Türk Bayrağımızın huzur ve güven veren gölgesi altında gerçekleşen etkinliğimize katılan çocuklarımızın yaşadıkları mutluluk her şeye değerdir. Çocuklarımız ektikleri tohumlarla adeta geleceğe nefes oldular. Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın erken yaşlarda geçmişini, tarihini, milli ve manevi değerlerini bilmesi, özümsemesi ülkemizin geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Etkinlikte emeği geçen herkese ve özellikle çocuklarımıza Belediye Başkanımız Mehmet Çınar adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Renkli ve güzel anlara sahne olan etkinlik, Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Müzesinin ön kısmında çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.