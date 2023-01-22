Çocukların tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) gerçekleştirilecek atölye etkinlikleri yarın başlayacak.

Çocukların tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) gerçekleştirilecek atölye etkinlikleri yarın başlayacak.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM, 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ilkokul ve ortaokul yaş grubu misafirlerini ağırlayacak. Çocuklar; Tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, takı tasarımı, makrome ve hediyelik obje konulu atölyelere katılarak, kendi el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazanacak ve keyifli zaman geçirme fırsatı yakalayacak.