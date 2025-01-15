Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Koşabiliyorken Koş Projesi" projesiyle ilkokul öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı. Ders yorgunluklarını düzenlenen etkinlikle atan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen "Koşabiliyorken Koş Projesi" kapsamında Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu’nda etkinlik yapıldı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine yönelik birbirinden farklı eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Proje kapsamında öğrencilerin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, spor vasıtasıyla sosyal yaşama katılımlarının artırılması ve sportif alanlarda sosyalleşmeleri hedefleniyor. Unutulmaz bir gün yaşayan miniklerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

İlkokul öğrencisi Oğuzhan Nevzat Ata, "Bugün burada çok eğleniyoruz. Parkur çok eğlenceli. Bu etkinlik için öğretmenime teşekkür ederim" dedi.

Öğrenci velisi Eda Demir, "Çok memnunum. Etkinliğin yeterince faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar için de çok güzel bir deneyim oldu. Çok mutlular, devamını diliyoruz" diye konuştu.