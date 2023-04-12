Denizli’de ilkokul öğrencileri, depremzedelere destek olmak için vatandaşların yoğun olduğu noktalarda pankartlar açıp, melodi çalarak farkındalık oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından etkilenen illerde çalışmalar aralıksız olarak ilk günden bu yanan sürdürülüyor. Birçok ilde bulunan 7’den 70’ine çoğu vatandaş günler geçmesine rağmen desteklerini sürdürmeye çalışıyor. Denizli’de Vakıfbank İlkokulu öğrencileri, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki kapalı pazaryerinde öğretmenleriyle beraber depremzedeler için etkinlik düzenledi. "Sesimiz melodimiz, melodimiz sesiniz olsun" sloganıyla ellerine aldıkları destek pankartlarıyla, vatandaşların yoğun olduğu noktalara giden minikler, melodi çalarak farkındalık oluşturdu. Bir çok vatandaş, öğrencileri azimli çalışmalarından dolayı tebrik ederken, onları yalnız bırakmayarak depremzedeler için gerçekleştirdikleri etkinliklerine destek verdi.

“Halkımızda miniklerin yanında olarak depremzedeleri unutmadı”

Öğrencilerin günlerdir çalıştığını belirten Okul Aile Birliği Başkanı Aysun Aydoğan, “Şuanda çocuklarımız vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerde. Hatay’daki vatandaşlara destek olmak için burada melodi çalıyor. Çok güzel bir anlamlı etkinlik oldu, buradaki halkımızda miniklerin yanında olarak depremzedeleri unutmadı. Farkındalık oluşturmak, bir parça da olsa destek olmak, çevreye de farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkıldı” dedi.

Depremzedelere yönelik desteklerin sürdüğünü ve mahallede halkın da bir araya gelerek yardım kampanyalarına katıldığını aktaran Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Gülmez ise “Hatay’da ölen şehitler için farkındalık oluşturmak için çocuklarımız melodi çalıyor, bizde onları sonuna kadar destekleyerek yanlarında olduk” ifadelerini kullandı.