DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde minikler, oyuncaklarını, harçlıklarını ve yapılan ekmekleri paketleyerek depremzedelere gönderdi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde minikler, oyuncaklarını, harçlıklarını ve yapılan ekmekleri paketleyerek depremzedelere gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye birlik beraberlik içerisinde bölgeye yardım göndermeye devam ediyor. Denizli’nin Çameli ilçesinde, çocuklar maddi ve manevi destek sağlamak için oyuncaklarını ve harçlıklarını deprem bölgesine gönderdi. Minikler aynı zamanda ilçede yapılan ekmekleri toplama merkezinde paketleyerek aileleriyle beraber çalışıyor. El birliği ile hazırlanan yardımlar kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine hızla ulaştırılıyor.

“Hepiniz çok kıymetlisiniz”

Deprem bölgesini televizyondan izleyen 5 yaşındaki Kurtuluş Kağan Çağdaş, akranlarına yardım edebilmek, ağlamamaları için oyuncaklarını göndermek istedi. Yardım merkezine baba Hamdi Çağdaş’la birlikte gelen Çağdaş, akranlarına mektup yazarak söylemek istediklerini babasına yazdırdı. Çağdaş’ın yazdırdığı mektup şöyle:

“Çok zor, sizi böylesine elimiz, kolumuz bağlı şekilde ekranlardan izlemek zor. Yattığımız yatak bize haram, yediğimiz bir lokma yemek boğazımızdan geçmez oldu. Elime geçen ne varsa yardım kolisine koydum. Umuyorum ki koymuş olduğum boyalar, çocukların bir an olsun içlerinde bulundukları bu zorlu şartlarda, unutmalarına vesile olur. Elimde oyuncak olarak sadece küçükken oynadığım oyuncağım ayıcığım vardı. Onu göndermek istedim. Belki birkaç çocuğun yaralarını sarar. Bu da geçecek inşallah. Emin olun şuan kilometrelerce uzakta olsak da bütün yüreğimiz sizinleyiz. Gün birlik olmak vakti, gün dua etme günü. Sığınacağımız tek kapı Allah’ın kapısıdır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepiniz çok kıymetlisiniz.”

İlçelerden ve esnaflardan yakacak, gıda yardımı devam ediyor

Denizli’deki esnaflar, sanatkarlar ve gönüllü aşçılar da deprem bölgesine yardım aracıyla yola çıktı. Depremzedelere yardım için giden 20 mobil mutfakla birlikte görev yapacak 20 aşçı da deprem bölgesine gitti. Acıpayam ilçesinde bulunan marangozlar ve odun satan esnaflar da tırlara yüklediği yakacak yardımını depremzedelere ulaştırmak üzere yola çıktı.