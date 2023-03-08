Eskişehir’e deprem bölgesinden gelen çocuklarla oyuncaklarını paylaşan ortaokul öğrencileri, arkadaşlarını mutlu etti.

Eskişehir’e deprem bölgesinden gelen çocuklarla oyuncaklarını paylaşan ortaokul öğrencileri, arkadaşlarını mutlu etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde büyük yıkım yaşanırken, depremden etkilenen vatandaşlar farklı illere taşındı. O illerden biri olan Eskişehir’de bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Doğan Aslan Bey erkek yurdunda çok sayıda depremzede ikamet ediyor. Depremden etkilenen vatandaşlar Eskişehirlilerce yalnız bırakılmıyor. Atatürk Ortaokulu ve Hacı Hilmi Okur imam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yurtta kalan yaşıtları için topladıkları oyuncukları hediye etti.

Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Elif Değirmendere konuyla ilgili, ‘Çevreme Duyarlıyım Ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ isimli bir projemiz var bakanlık onaylı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü diyanet kısmı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürütülüyor. Projede öğrencilerimizin çevreye duyarlılık kazanması, değerler eğitimiyle alakalı değerleri benimsemeleri için her hafta bir etkinliğimiz oluyor. Bu dönemde de biz farklı etkinliğimiz olmasına rağmen depremden etkilenen öğrencilere, çocuklar için bir şeyler yapmak için aklımıza bu fikir geldi. Çocuklarla birlikte bir oyuncaklar topladık elimizden geldiğince, paylaşımda bulunmak istedik. Çocuklarımız 11 şu an hepsi beşinci sınıf öğrencileri” dedi.