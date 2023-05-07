Sivas Cebecioğlu İlkokulu; öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak ve çevre bilinci farkındalığı oluşturmak amacıyla fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Tavra Deresi mevkiinde ilk kez fidan dikmenin heyecanını yaşadı.

Programda ilk önce İl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere fidan dikimi konusunda bilgiler verildi. Daha sonra ellerine çapaları alan minikler öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde fidanları 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden çocuklar anısına toprakla buluşturdu.

55 fidanı toprakla buluşturan öğrenciler can suyu vermeyi de ihmal etmedi. Öğrenciler fidan dikimin ardından doğada temizlik yaparak çöpleri topladı.

Fidan dikimine gelen öğrencilerden Yusuf Aras Yiğit , “Peygamber efendimiz ’Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ demiş. Biz de o yüzden ağaç diktik” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Kerem Ali Aslan da, “Sınıf arkadaşlarımızla beraber ağaç dikmeye geldik, çok mutluyum. Tabi biliyoruz ki 6 Şubat günü bir felaket yaşadık. Bu felakette kardeşlerimizle beraber bazı ağaçlar da öldü. O yüzden onların anısına bu ağacı diktik” diye konuştu.