ZBEÜ Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulu ‘4 Yaş Minik Kalpler Sınıfı’ öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin yardımıyla, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden ZBEÜ öğrencileri anısına fidan dikti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulunda hem öğrencilere çevre bilinci aşılamak hem de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden öğrenciler anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, ‘4 Yaş Minik Kalpler Sınıfı’ öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin nezaretinde anaokul bahçesine depremde hayatını kaybeden her bir ZBEÜ’lü öğrenci adına fidan dikti. Hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerini yaşatmak için yapılan etkinlik miniklerin, fidanlara can suyu vermesinin ardından son buldu.