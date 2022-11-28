Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim alan minikler, demokrasi sınavı verdi.

’Çocuk Hakları Günü’ çerçevesinde minikler, kurulan sandıklara oy atarak kendilerini temsil edecek arkadaşlarını seçimle belirledi. Çocuk hakları konusunda bilgiler verilen bakım evlerinin minikleri ile birlikte konunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla ’çocuk meclisleri’ oluşturuldu. Seçme ve seçilme hakkını vurgulayan etkinlikte okul meclisleri için seçimde en çok oy alan öğrenciler başkan ve başkan yardımcısı olarak belirlenirken diğer adaylar meclis üyesi oldu.

Çocuk Meclisi üyeleri öğretmenleriyle birlikte Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyarette bulundu. Seçim süreci ve çocuk hakları konusunda öğrendiklerini Başkan Tarhan’la paylaşan minikler, ilk demokrasi tecrübelerini anlattı. Başkan Tarhan, kendisine çay tozundan yaptıkları Atatürk tablosunu hediye eden çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Çocuk Meclisi üyeleri Başkan Tarhan’ı ziyaretlerinin ardından Mezitli Belediyesi Meclis Salonuna giderek meclis toplantısı deneyimi de yaşadı.