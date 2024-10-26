Atakum Belediyesi Ata Çocuk Gelişim Merkezi, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Ata Sahne’de düzenlenen özel bir programla kutladı.

Ata Çocuk’un tüm şubelerinden öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, birbirinden eğlenceli etkinlikler yer aldı. Öğrencilerin öğretmenleriyle Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladıkları koreografiler, büyük beğeni toplarken ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet şarkıları söyleyen minikler renkli görüntüler sergiledi. Programda Ata Çocuklu minikler Andımız’ı da okudu.

“Geleceğimiz için umut ışığı”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel programda öğrencilerle bir araya gelerek, çocukların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Miniklerin Cumhuriyet coşkusunu paylaşan Başkan Türkel yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Atakum Belediyesi olarak çocuklarımızın donanımlı, üreten, gelişime açık, topluma duyarlı bireyler olarak yetiştirmek ve bu yolda onlara destek olmak en büyük hedeflerimizden biri. Çocuklarımızın aldığı eğitim, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’in ve Cumhuriyet değerlerinin geleceğe taşınmasında son derece önemli bir yere sahip. Bu anlayış, hayata geçireceğimiz her projede yol haritamız olacak. Cumhuriyet’imizin 101 yılında çocuklarımızın gözlerindeki aydınlık, geçirdiğimiz zorlu süreçte geleceğimiz için umut ışığı oluyor ve hedeflerimize ulaşma konusunda kararlılığımızı artırıyor” dedi.