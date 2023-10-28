Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk gelişim merkezleri öğrencilerinin katılımıyla, Mezitli Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl dönümünde kutlama programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. yıldönümü kutlama programında, günler öncesinde hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, şiirler okudu, şarkılar söyledi. Etkinlik bünyesinde ellerinde Türk bayrakları taşıyan minikler 10. Yıl Marşı eşliğinde yürüyüş yaptı. Çocuk gelişim merkezlerinde çocukların kendi el becerileriyle hazırladıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı konulu resimler de atölye bahçesinde sergilendi. Ailelerin sık sık alkışlarla eşlik ettiği program, anı köşesinde fotoğraf çekimi ile son buldu.



“Cumhuriyet’in bize armağan ettiklerini çocuklarımızla hep birlikte anlattık”

Cumhuriyet’in şanlı tarihinin 100. yaşını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında yetiştirdikleri çocuklarla coşkuyla kutlamak için bir araya geldiklerini ifade eden Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Bu süreçte miniklerimizle birlikte aylardır hazırlandıkları şiirler ve etkinliklerle, Cumhuriyet'in bize armağan ettiği, özgürlük, bağımsızlık, hürriyeti anlattık. Bunlarla ilgili etkinlikler gerçekleştirdik. Etkinlikte de çocuklarımız bunları marşlar ve şiirler eşliğinde sergiledi” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezlerinde çocukların eğitim programı kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarından, bağımsızlık mücadelesi ve bağımsızlık zaferinin nasıl kazanıldığını da aktardıklarını ifade eden Tanışık, “Çocuklarımızı da bu şekilde yönlendiriyoruz. Etkinliklerimizi bu şekilde gerçekleştirdiğimiz için tüm eğitim kadromuzla birlikte, gösterilerimizde daha coşkulu geçiyor. Ebeveynlerimizin gözlerinden de her seferinde bu ışık okunuyor” şeklinde konuştu.

Etkinliğe ailecek katılan ve torununu izlemeye gelen Dilek Serin, “Çok mutlu ve gururluyuz. Nice yüzyıllara. Küçüklerimize güveniyoruz. Bütün her şeyimiz onlar için. Her şey harikaydı. Çocuklarımızla çok mutluyuz” şeklinde aktardı. Anne Cansel Dinçbay da, etkinliği harika bulduğunu belirterek, “Tam 100. yıla yakışır bir kutlama oldu. Çok güzel geçti. Dolu dolu coşkulu bir kutlamaydı. Her şey eksiksizdi. Çok gurur duydum” diye konuştu.

Etkinlikte yer alan ve gösteri yapan çocuklardan Kayra Koçoğlu ise “Bugün güzel geçti. İlk önce dans ettik sonra şiirimizi söyledik. Fotoğraf çektirdik. Okulda sürekli dans çalışıp, şiirlerimizi okuduk. Çok eğlendim” ifadelerini kullandı.

Begonvil Çocuk Gelişim Merkezini de Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı

Eş zamanlı olarak gerçekleşen etkinliğin bir diğer adresi ise, Tarsus Bengonvil Çocuk Gelişim Merkezi oldu. Öğretmenleri eşliğinde uzun süren hazırlıklar sonrası özel gösterilerini ebeveynlerine sergileyen çocuklar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ebeveynleriyle birlikte yaşadı. Çocuklar, etkinlikte şiirler okuyup, marşlar eşliğinde, kırmızı beyaz Türk bayraklarını dalgalandırdılar.