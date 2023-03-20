Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Çanakkale Şehitlerini Anma günü dolayısıyla hazırlanan hoşaf ve ekmek menüsü, ilkokul öğrencileri tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Mudurnu’da Dumlupınar İlkokulu yönetimi, Çanakkale Şehitlerini anmak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte minikler, hoşaf ve ekmek menüsünü vatandaşlara ikram etti. Çanakkale cephesinde şehitlerin ve gazilerin yemek menüsü olan hoşaf ve ekmek çoğu vatandaşı duygulandırdı.

"Onların şehit olduğu yaştayız"

Etkinlik hakkında bilgi veren ilkokul öğretmeni Dilek Kocaçavuş, "Çanakkale şehitlerini anma günü düzenledik. İçimizdeki yarayı aslında biraz daha bir nevi azaltmak istedik. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bize destek verdi. Şehitlerimizin ölmeden önceki son menüsünü paylaştık, atalarımızı yad ettik çünkü onların şehit olduğu yaştayız. Öğrenciler bunların bilincine varsın istedim. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne teşekkür ederim" dedi.

"Güzel bir etkinlik oldu"

Mudurnu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Melik Eren ise "Mudurnu gençliği için elimizden gelen her şeye hazırız. Çanakkale şehitlerimizin son menüsü hoşaf ve ekmek dağıtımı için çocuklarımızla birlikte olduk. Güzel bir etkinlik oldu. Halkımızın katılımıyla da bu programı gerçekleştirdik. Protokol de katıldı, kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.