Samsun’da ’Dünya Tütünsüz Günü’nde farkındalık oluşturmak isteyen öğrenci ve öğretmenler, sokaklardaki, kahvehane ve iş yerlerindeki vatandaşlara sigaranın zararları ve neden bırakılması gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Asarcık ilçesinde bulunan Asarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yeşilay’dan temin ettikleri broşürleri dağıtan öğrenciler bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek istedi. Etkinlik hakkında konuşan Okul Müdürü Elif Gevrek, "İyi ve duyarlı insan olma davranışının bu yaşlarda edinildiğinin bilincinde, velilerimizle birlik olup, çocuklarımızı önce kendilerine, sonra da tüm insanlığa fayda sağlayacak bireyler olarak yetiştirmek tek gayemizdir. Bizler Asacık’ın tek merkez ilkokulu olarak tüm paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde pırlantamıza şekil vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

"El Ele Verelim, Bağımlıkları Yenelim" diyen minikler ellerindeki anlamlı pankartları ile vatandaşlardan takdir topladı.